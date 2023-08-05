Gempa M4,5 Guncang Maluku Tenggara Barat

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,5 mengguncang Maluku Tenggara Barat, pukul 18.08 WIB, Sabtu (5/8/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 7.65 LS, 129.57 BT atau 196 Km Barat Laut Maluku Tenggara Barat. Adapun gempa tersebut berkedalaman 2788 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

