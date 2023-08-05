Miris! 3 Pelajar di Jambi Kedapatan Bawa Ganja ke Sekolah

SUNGAI PENUH - Tiga siswa SMA Negeri di salah satu Kota Sungaipenuh, Jambi ditangap polisi karena tersandung kasus narkotika jenis ganja. Ketiga pelajar itu dikabarkan diamankan di sekolah pada Rabu pagi (2/8/2023)

Informasi yang didapat, tiga siswa kedapatan membawa ganja ke sekolah. “Ya, Tiga siswa dikabarkan kedapatan membawa ganja saat di periksa oleh guru, karena mereka sering telambat masuk sekolah,” kata sumber yang enggan disebut namanya.

Tidak hanya tiga siswa SMA diamankan, namun 1 orang pemuda juga ikut diamankan pihak Polrea Kerinci.

Sementara itu, kepala SMA Negeri Ketika di konfirmasi terkait tiga siswa diamankan terlibat narkotika ganja itu bungkam. Pihak sekolah masih tertutup dengan kasus tersebut. Beberapa kali dikonfirmasi, namun tidak memberi tanggapan.

Kasat Narkoba Polres Kerinci IPTU Jeki dikonfirmasi terkait kasus 3 siswa SMA tersebut membenarkan hal tersebut, bahwa tiga siswa tersebut telah diamankan di Mapolres Kerinci.