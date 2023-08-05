Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! 3 Pelajar di Jambi Kedapatan Bawa Ganja ke Sekolah

Miris! 3 Pelajar di Jambi Kedapatan Bawa Ganja ke Sekolah
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

SUNGAI PENUH - Tiga siswa SMA Negeri di salah satu Kota Sungaipenuh, Jambi ditangap polisi karena tersandung kasus narkotika jenis ganja. Ketiga pelajar itu dikabarkan diamankan di sekolah pada Rabu pagi (2/8/2023)

Informasi yang didapat, tiga siswa kedapatan membawa ganja ke sekolah. “Ya, Tiga siswa dikabarkan kedapatan membawa ganja saat di periksa oleh guru, karena mereka sering telambat masuk sekolah,” kata sumber yang enggan disebut namanya.

 BACA JUGA:

Tidak hanya tiga siswa SMA diamankan, namun 1 orang pemuda juga ikut diamankan pihak Polrea Kerinci. 

Sementara itu, kepala SMA Negeri Ketika di konfirmasi terkait tiga siswa diamankan terlibat narkotika ganja itu bungkam. Pihak sekolah masih tertutup dengan kasus tersebut. Beberapa kali dikonfirmasi, namun tidak memberi tanggapan.

BACA JUGA:

BNN Cegah Masuknya Narkoba Fentanil di Indonesia 

Kasat Narkoba Polres Kerinci IPTU Jeki dikonfirmasi terkait kasus 3 siswa SMA tersebut membenarkan hal tersebut, bahwa tiga siswa tersebut telah diamankan di Mapolres Kerinci.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jambi pelajar Narkoba Ganja
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178790/pengedar-H7IR_large.jpg
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar di Tambora, 2,1 Kg Ganja Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/525/3163136/ganja-SIRB_large.jpg
Bersedia Utang Dibayar Pakai Ganja 1 Kg, Dua Pria Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152112/ganja-RugI_large.jpg
Satuan PJR Gagalkan Penyelundupan 4 Kg Ganja Asal Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/519/3124561/ganja-ELjd_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Ladang Ganja di Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124517/ladang_ganjar-1kG2_large.jpg
Geger Ladang Ganja di Bromo, DPR: Pengawasannya Lemah, Tindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037397/30-kg-ganja-dikirim-lewat-jasa-ekspedisi-polsi-tangkap-bandar-dan-kurir-FGNN0HT7dN.jpg
30 Kg Ganja Dikirim Lewat Jasa Ekspedisi, Polsi Tangkap Bandar dan Kurir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement