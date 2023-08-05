Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Gelar Try Out Latihan soal Tes Seleksi CPNS

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |22:15 WIB
Relawan Ganjar Gelar Try Out Latihan soal Tes Seleksi CPNS
Relawan Ganjar gelar Try Out (foto: dok ist)
A
A
A

JAMBI - Pemerintah akan segera membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ujian seleksi CPNS pun terkonfirmasi segera dibuka pada September 2023 mendatang.

Menyambut hal tersebut, sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Jambi mengadakan try out latihan soal ujian seleksi CPNS untuk anak-anak muda dan milenial di Kota Jambi.

Try out dihelat pada Sabtu (5/8/2023) di Rumah Guna Milenial yang berada di Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Pengurus GMC Jambi, Al Pansya Wijaya menjelaskan, try out tersebut diikuti puluhan anak muda dan milenial di Kota Jambi yang tahun ini berencana mengikuti tes CPNS.

Try out yang digelar loyalis Ganjar Pranowo ini adalah soal seleksi kompetensi dasar (SKD) yang meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes inteligensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP)

"Banyak (yang diajarkan), mulai dari pengetahuan faktor-faktor penyebab kegagalan dari tes CPNS, tips-tips, dan materi lainnya seperti TKP, TIU, dan TWK. Itu sangat penting untuk teman-teman sebagai gambaran ke depannya," ujar Pansya.

GMC Jambi menggandeng salah satu lembaga bimbingan belajar (bimbel) yang ada di Kota Jambi. Selain latihan soal, para peserta juga diedukasi perihal bagaimana teknis tes, aturan-aturan yang berlaku, hingga poin-poin dari masing-masing tes.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement