Relawan Ganjar Gelar Try Out Latihan soal Tes Seleksi CPNS

JAMBI - Pemerintah akan segera membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ujian seleksi CPNS pun terkonfirmasi segera dibuka pada September 2023 mendatang.

Menyambut hal tersebut, sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Jambi mengadakan try out latihan soal ujian seleksi CPNS untuk anak-anak muda dan milenial di Kota Jambi.

Try out dihelat pada Sabtu (5/8/2023) di Rumah Guna Milenial yang berada di Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Pengurus GMC Jambi, Al Pansya Wijaya menjelaskan, try out tersebut diikuti puluhan anak muda dan milenial di Kota Jambi yang tahun ini berencana mengikuti tes CPNS.

Try out yang digelar loyalis Ganjar Pranowo ini adalah soal seleksi kompetensi dasar (SKD) yang meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes inteligensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP)

"Banyak (yang diajarkan), mulai dari pengetahuan faktor-faktor penyebab kegagalan dari tes CPNS, tips-tips, dan materi lainnya seperti TKP, TIU, dan TWK. Itu sangat penting untuk teman-teman sebagai gambaran ke depannya," ujar Pansya.

GMC Jambi menggandeng salah satu lembaga bimbingan belajar (bimbel) yang ada di Kota Jambi. Selain latihan soal, para peserta juga diedukasi perihal bagaimana teknis tes, aturan-aturan yang berlaku, hingga poin-poin dari masing-masing tes.