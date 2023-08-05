Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Asyik Mandi di Bekas Galian Tambang Batu Bara, Pemuda di Jambi Tenggelam

Asyik Mandi di Bekas Galian Tambang Batu Bara, Pemuda di Jambi Tenggelam
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

TEBO - Reza (25) warga Kecamatan Tebo Ilir kabupaten Tebo, Jambi Sabtu (5/8/2023) sekitar pukul 16.30 WIB dilaporkan tenggelam saat mandi di danau Toska bekas galian tambang batubara.

Informasi yang berhasil dihimpun korban Reza saat itu berniat mandi di danau toska bekas galian tambang batubara bersama tiga rekannya.

Saat asyik berenang sekitar 5 menit tiba-tiba korban Reza meminta tolong, namun saat akan berusaha ditolong oleh rekan-rekannya korban sudah tenggelam dan tidak bisa ditolong. Lalu rekan korban langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian hingga pihak kepolisian melaporkan ke tim SAR pos Bungo.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi, Kornelis mengatakan, pihaknya usai mendapat laporan jika ada warga tenggelam langsung menerjunkan tim ke lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement