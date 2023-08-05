Asyik Mandi di Bekas Galian Tambang Batu Bara, Pemuda di Jambi Tenggelam

TEBO - Reza (25) warga Kecamatan Tebo Ilir kabupaten Tebo, Jambi Sabtu (5/8/2023) sekitar pukul 16.30 WIB dilaporkan tenggelam saat mandi di danau Toska bekas galian tambang batubara.

Informasi yang berhasil dihimpun korban Reza saat itu berniat mandi di danau toska bekas galian tambang batubara bersama tiga rekannya.

Saat asyik berenang sekitar 5 menit tiba-tiba korban Reza meminta tolong, namun saat akan berusaha ditolong oleh rekan-rekannya korban sudah tenggelam dan tidak bisa ditolong. Lalu rekan korban langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian hingga pihak kepolisian melaporkan ke tim SAR pos Bungo.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi, Kornelis mengatakan, pihaknya usai mendapat laporan jika ada warga tenggelam langsung menerjunkan tim ke lokasi kejadian.