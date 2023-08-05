Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gaet Suara Milenial, Relawan Ganjar Latih Kaum Muda Budi Daya Lebah Trigona

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |23:11 WIB
Gaet Suara Milenial, Relawan Ganjar Latih Kaum Muda Budi Daya Lebah Trigona
Relawan Ganjar Pranowo latih perempuan milenial budi daya lebah trigona. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo berupaya menggaet dukungan berbagai kalangan, salah satunya kalangan milenial. Berbagai kegiatan positif digelar bagi kalangan muda di Indonesia.

Srikandi Ganjar Nusa Tenggara Barat (NTB) mengemas sebuah kegiatan menarik dan mengasyikkan bagi perempuan milenial supaya menciptakan kemandirian ekonomi.

Relawan Ganjar itu menggaet Komunitas Ponko untuk melaksanakan panen raya madu dan sharing session budi daya lebah trigona. Kegiatan menghadirkan Fiqhul Mutawazi selaku peternak lebah trigona.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar NTB, Yuni Eka Fitri menjelaskan acara tersebut dilaksanakan di Dusun Sidemen Lawu, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (5/8/2023).

Berbagai momen keseruan tercipta, mulai dari memanen madu menggunakan teknik tiris dan peras, hingga edukasi cara budi daya lebah trigona jenis lokal maupun itama hetero.

"Tujuannya satu biar mereka bisa membuka peluang usaha membudi daya ketika mereka sudah panen itu pasti bisa dijual dan mempunyai nilai ekonomis biar nanti mereka gak melulu berbicara UMKM itu bukan melulu tentang kuliner," kata Yuni dalam keterangannya.

Yuni, begitu sapaannya, menyebut budi daya lebah tanpa sengat ini sangat mudah dilakukan, bahkan di lahan terbatas seperti pekarangan rumah sekalipun.

Bagi kawula muda yang ingin membudi dayakannya hanya perlu memerhatikan beberapa poin seperti lahan budi daya, vegetasi atau sumber makanan, dan lain sebagainya.

Madu trigona sendiri dikenal memiliki cita rasa yang cukup unik dan bertekstur encer. Meski begitu, madu ini banyak dicari untuk menyembuhkan berbagai penyakit.

Selain madu, lebah trigona juga menghasilkan propolis yang baik digunakan untuk kesehatan dan daya tahan tubuh manusia. Tentunya semua itu bisa jadi potensi cuan kawula muda.

