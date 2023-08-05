Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Momen Ganjar Diteriaki Presiden saat Hadiri Reuni SMA Bosa Yogyakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:46 WIB
Momen Ganjar Diteriaki Presiden saat Hadiri Reuni SMA Bosa Yogyakarta
Ganjar Pranowo. (Foto: Yohanes Demo)
A
A
A

DIY - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menghadiri reuni akbar SMA 1 BOPKRI (Bosa) Yogyakarta pada Sabtu (05/08/2023). Ada momen menarik saat Ganjar baru tiba di sekolah. Ganjar sempat diteriaki presiden oleh sejumlah alumni.

Momen itu terjadi di lorong sekolah. Saat itu Ganjar yang datang menggunakan kemeja putih akan berganti kaus acara reuni tersebut. Dari kerumunan, ada salah seorang alumni yang tiba-tiba berteriak ‘Ganjar Presiden’. Sontak, teriakan itu langsung diikuti oleh alumni lainnya. 

"Pak Ganjar," teriak salah seorang alumni.

 BACA JUGA:

"Presiden," disambung sahutan kerumunan.

Sebelum menuju tempat acara utama, Ganjar juga sempat berkeliling melihat ruang kelasnya dulu. Ganjar merupakan alumni Bosa angkatan tahun 1987.

Saat memberikan sambutan, Bacapres Partai Perindo itu terlihat sangat bahagia. Ia selalu tersenyum penuh ekspresi. Sesekali Ganjar juga melontarkan candaan yang langsung disambut gelak tawa teman-temannya.

"Saya berpikir yang ubanan cuma saya, ternyata juga banyak yang sudah ubanan. Saya percaya diri bahwa saya sudah tua, tapi setidaknya saya pernah muda," ucapnya disambut gelak tawa hadirin.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu juga sempat memberikan pertanyaan candaan kepada teman sekelasnya dulu.

 BACA JUGA:

"Alhamdulillah di seluruh kelas yang paling tidak nakal adalah saya, percaya kan?," ucapnya. 

"Tidak," teriak teman-temannya dengan kompak.

"Oh, enggak percaya? Terima kasih atas kejurjurannya," sambung Ganjar disambut tawa.

Ketua panitia acara reuni Bosa, Ardi Nurdin mengatakan Ganjar baru semalam mengkonfirmasi kehadirannya dalam acara itu. 

"Mengundang tapi baru tadi malam ada keputusan hadir," ucapnya. 

Halaman:
1 2
      
