INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Kenang Sosok Ganjar saat Jadi Muridnya di SMA, Guru Kelas: Ganjar Itu Anteng, Pintar

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:51 WIB
Ganjar bertemu kembali dengan gurunya saat SMA. (Foto: Dok Ist)
Ganjar bertemu kembali dengan gurunya saat SMA. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

YOGYAKARTA - Sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dikenal sebagai murid yang baik serta berprestasi saat masih duduk di bangku sekolah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang gurunya di SMA 1 BOPKRI, Yogyakarta Rustri. Rustri mengenang sosok Ganjar sebagai anak yang baik. Ganjar juga termasuk siswa yang cerdas di kelasnya.

"Ganjar itu anteng, pinter kalau saya tanya selalu bisa jawab. Saya dulu pas ngajar selalu saya tanya satu-satu pelajaran yang sudah lalu," katanya, di acara reuni akbar alumni SMA 1 BOPKRI Yogyakarta, Jumat

Rustri merasa bangga pada anak didiknya yang saat ini menjadi orang sukses. Termasuk pada Ganjar yang berhasil menjadi Gubernur Jawa Tengah sekaligus Bacapres 2024 Partai Perindo ini.

BACA JUGA:

Ganjar Ketemu Teman Sekelas saat Reuni SMA, Cium Tangan Guru & Kenang Tempat Nongkrong 

"Semoga semuanya bisa mengamalkan ilmunya pada masyarakat," harapnya.

Sementara itu, salah seorang alumnus SMA Bosa Yogyakarta mengaku turut senang atas kesuksesan yang dicapai Ganjar saat ini. Terlebih, dia dan Ganjar pernah mengenyam pendidikan di satu sekolah yang sama.

"Kalau ada alumni yang jadi tokoh terutama satu sekolah pasti bangga, karena bagaimanapun mereka alumni," ujarnya.

BACA JUGA:

Hadiri Reuni Akbar SMA BOPKRI 1 Yogyakarta, Ganjar Pranowo: Saya Pikir yang Ubanan Cuma Saya 

Meski begitu, dirinya berpesan kepada Ganjar yang saat ini sudah menjadi tokoh publik dan calon presiden supaya betul-betul bekerja melayani rakyat apabila terpilih sebagai presiden nantinya.

"Alumni atau enggak yang penting mikirin rakyat, kalau saya mau sedekat apapun kalau tidak memikirkan rakyat, ya tidak," tukasnya.

