Reuni SMA, Ganjar Cerita Momen Lucu saat Berseragam Putih Abu-Abu

DIY - Ganjar Pranowo menghadiri acara reuni ke-77 SMA BOPKRI 1 (BOSA) Jogjakarta, Sabtu (5/8/2023). Tawa lepas terlihat ketika Ganjar dan teman-temannya membicarakan kenangan saat bersama di bangku SMA.

Suasana nostalgia semakin terasa ketika Ganjar bertemu Bu Rustri, guru Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang dikenal galak saat mengajar.

Ganjar mengingat bahwa saat jadi murid di Kelas 1 J, seluruh siswa sering dibuat ’stres’ karena Bu Rustri bertanya pelajaran yang sudah lama saat hendak mengajar.

"Jadi harus benar-benar siap, kalau tidak dihukum," kenang Ganjar.

Bahkan, Ganjar pernah diminta Bu Rustri berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Saat itu ia ingat betul, Bu Rustri menanyakan tentang surat duta besar pada pimpinan negara lain.

"Saya ingat betul Bu Rustri tanya, Ganjar kalau kamu jadi Dubes, surat apa yang kamu berikan ke kepala negara di luar sana. Saya tidak bisa jawab. Bu Rustri bilang, Ganjar, kamu berdiri di sini," kenangnya sambil tertawa.

Bu Rustri mendengarkan cerita Ganjar. Ia tersenyum saat mengingat masa-masa dulu ia mengajar Ganjar dan teman-temannya. Apalagi saat Ganjar mengatakan kalau dulu ia merupakan siswa yang paling tidak nakal, Bu Rustri hanya tertawa.

"Teman-teman saya dulu nakal semua, yang paling nggak nakal saya ya bu. Percaya tidak, wah Bu Rustri tertawa. Terima kasih atas kejujurannya Bu," ucap Ganjar sambil mencium tangan Bu Rustri Bu Rustri membalas dengan menepuk pundaknya.

Ganjar sempat berkeliling mengunjungi beberapa lokasi di sekolah itu. Ia mengatakan semua ruangan dan beberapa tempat favorit nongkrong lanjut Ganjar masih ada. Misalnya pohon beringin di depan kelas tempat biasanya ia dan teman-temannya nongkrong saat jam istirahat.

"Tentu saya sangat senang hari ini, memori indah saat SMA dulu kembali terkenang dan sekarang kita bisa bertemu lagi dengan para guru. Mereka luar biasa," pungkasnya.

Bu Rustri mengenang sosok Ganjar sebagai anak yang baik. Ganjar juga termasuk siswa yang cerdas di kelasnya.