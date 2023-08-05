Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Berpesan soal Pentingnya Peningkatan Kapasitas Dokter

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |00:49 WIB
Ganjar Pranowo Berpesan soal Pentingnya Peningkatan Kapasitas Dokter
Ganjar Pranowo (Foto: iNews)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo membuka Kongres Nasional ke-XI Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni) di Hotel Padma, Kota Semarang, Jateng, Jumat (4/8/2023).

Dalam kesempatannya, Ganjar menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dokter, tenaga kesehatan, hingga faskes agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses kebutuhan seluruh umat manusia ini.

“Maka, kalau hari ini banyak dunia kedokteran selalu mengapgrade ilmunya dan kemudian selalu memperbaiki fasilitas dan pelayanannya maka dunia kedokteran akan tumbuh,” tutur Ganjar.

Ganjar juga mendorong peningkatan layanan pada sektor kesehatan. Layanan ini meliputi peningkatan kapasitas dokter dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

“Dibutuhkan fasilitas yang cukup, rasio layanan dengan Indonesia yang gedenya minta ampun, dan peralatan-peralatan yang mesti canggih. Sehingga kelak kemudian layanan terbaik bisa diberikan kepada rakyat,” kata Ganjar.

Telebih lagi, Ganjar menyebut saat ini dunia kesehatan sedang menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Seperti persialan penyakit menular dan tidak menular, serta kehadiran penyakit baru.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengapresiasi dokter-dokter saraf yang terhimpun di organisasi Perdosni. Pasalnya selama ini mereka terus mengembangkan diri untuk meningkatkan keilmuan dan fasilitas kesehatan.

“Maka inilah dokter-dokter ahli yang hebat sekarang mencoba mengupgrade dan mengupdate ilmunya sehingga bagaimana bisa menyelamatkan lebih banyak,” katanya.

Halaman:
1 2
      
