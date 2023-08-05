Advertisement
HOME NEWS JATENG

Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |08:53 WIB
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
Ganjar melepas atlit Event Tour De Borobudur XXIII (foto: dok ist)
A
A
A

SOLO - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo didampingi Wali Kota Solo Gibran melepas ratusan pesepeda profesional dalam Event Tour De Borobudur XXIII di Pura Mangkunegaran, Sabtu (5/8/2023) pagi. Peserta ditantang menaklukan tanjakan ekstrem di Candi Cetho.

Pada pelaksanaan hari pertama ini peserta akan menempuh rute sejauh 113,7 km. Di mulai dari Pura Mangkunegaran, Solo melalui Plupuh, Sragen, Waduk Botok, Kebun Teh Kemuning, serta tanjakan ekstrem di Candi Cetho.

Setelah itu, para peserta akan melanjutkan perjalanan melalui Karangpandan dan Karanganyar, sebelum akhirnya finish di Taman Pracima Tuin di Pura Mangkunegaran.

"Ternyata cukup banyak yang ikut, ini betul-betul risknya atlet. Kami lihat king and queen of mountain nya siapa kami akan melihat di sekitar kemungkinan sana," ujar Ganjar.

Menurutnya, rute untuk para atlet profesional ini memiliki sebuah tanjakan yang menantang untuk para pesepeda. Mereka juga bisa merasakan suasana pariwisata yang bagus dan menarik sekali.

"Ini kehebatan dari tour of the Borobudur yang rutenya berbeda-beda," jelas dia.

