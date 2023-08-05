Galang Dukungan, Relawan Ganjar Latih Warga Malang Buat Pakan Ternak Fermentasi

JAKARTA - Warga Desa Girimulyo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur begitu antusias mengikuti kegiatan positif yang diadakan oleh Relawan Ganjar Pranowo. Mereka pun mendoakan Ganjar sukses di Pilpes 2024 dan jadi Presiden RI.

“Kami masyarakat sangat antusias dengan Pak Ganjar. Semoga dengan Pak Ganjar mencalonkan sebagai capres nanti bisa sukses,” ungkap Juwarianto, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (5/8/2023).

Adapun relawan yang tergabung Generasi Alumni Muda UB-ITS-UNAIR atau biasa disebut Ganjar Creasi (G-Creasi) menggalang dukungan dengan kegiatan positif di masyarakat.

BACA JUGA:

Sembari melakukan sosialisasi tentang sosok Ganjar, relawan mengadakan pelatihan bagi masyarakat tentang pembuatan pakan ternak fermentasi untuk hewan domba dan kambing.

“Hari ini kegiatannya ada pelatihan pembuatan pakan fermentasi untuk domba dan kambing,” kata Wakil Koordinator Ganjar Creasi Malang, Anwar Sidiq usai kegiatan, Jumat.

Proses pembuatan pakan ternak fermentasi berasal dari jerami dan padi. Para warga yang mayoritas peternak diajarkan membuat pakan ternak fermentasi oleh salah satu ahli, yakni Gilang Ady Permana.

BACA JUGA:

Dalam pelatihan yang diselenggarakan Ganjar Creasi, pemateri turun langsung mengajarkan masyarakat perihal membuat pakan ternak fermentasi untuk domba dan kambing, yang berasal jerami serta padi.

Anwar pun berharap, setelah mengikuti kegiatan ini masyarakat Desa Girimulyo mendapatkan ilmu tentang membuat pakan ternak fermentasi, mengingat warga di sana kebanyakan memiliki hewan ternak.

“Harapannya apa yang sudah dilakukan ini bisa diterapkan dan diaplikasikan di ternaknya masing-masing,” kata Anwar.

Diakui Anwar, pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi untuk hewan domba dan kambing disambut antusias oleh masyarakat setempat yang datang ke lokasi kegiatan secara berbondong-bondong.

“Untuk responsnya sangat baik, melihat dari antusiasnya (peserta yang datang),” ungkap Anwar.