HOME NEWS JATIM

Tragis! Pria Tewas Ditabrak Kereta, Awalnya Terlihat Menari-nari di Sekitar Rel

Abdul Wakhid , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |23:17 WIB
Tragis! Pria Tewas Ditabrak Kereta, Awalnya Terlihat Menari-nari di Sekitar Rel
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

LAMONGAN - Seorang pria di Lamongan, Jawa Timur ditemukan tewas setelah tertabrak kereta api, Sabtu (5/8/2023) malam. Pria tersebut diduga stres karena sebelum tertabrak kereta korban terlihat duduk dan menari-nari di sekitar rel kereta api.

Korban dievakuasi petugas dan warga. Lokasi kecelakaan tepatnya di Desa Kebon Sari, Kecamatan Sukodadi, Lamongan.

Korban meninggal akibat tertabrak kereta api yang melaju dari arah Surabaya menuju Jakarta.

Petugas yang melakukan pemeriksaan korban tidak menemukan identitas korban. Hanya sepeda angin yang ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian.

Menurut keterangan warga, Mahmud, korban dengan kaos dan celana hitam ini sebelumnya terlihat duduk-duduk dan menari di tengah rel kereta api.

Korban sempat diperingatkan namun tidak mengindahkannya. Diduga korban mengalami stres hingga tidak sadar ada kereta yang lewat.

Hingga kini, identitas korban masih belum ditemukan. Warga yang datang ke lokasi kejadian tidak ada yang mengenalinya.

(Arief Setyadi )

      
