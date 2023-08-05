Tak Kunjung Pulang, Nelayan Sumenep Ditemukan Tewas Mengapung

SUMENEP - Warga Desa Guwa Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki yang mengapung di bibir pantai, Jumat 4 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Identitas mayat tersebut diketahui bernama Silan (48) asal Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

Sebelumnya korban dikabarkan hilang usai berpamitan kepada keluarganya untuk mencari ikan ke laut. Namun sampai keesokan harinya korban tidak kunjung pulang.

Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengungkap korban ditemukan oleh dua nelayan yang sedang mencari ikan di bibir pantai.

"Nelayan tersebut melihat hal yang mencurigakan, setelah mendekati ternyata mayat Silan dengan kondisi mengapung,” ucapnya, Sabtu (5/8/2023)