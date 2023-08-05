Turun Langsung Temui Warga, Caleg Perindo Lakukan Program Aksi Nyata untuk Masyarakat

SUKABUMI - Selain melakukan sosialisasi dan memberikan KTA Partai Perindo berasuransi, calon legislatif (caleg) DPR RI dan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari daerah pemilihan (dapil) Sukabumi, melakukan program nyata terjun membantu masyarakat.

Caleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jabar, Nunu Nugraha mengatakan, selain memberikan KTA Partai Perindo berasuransi, saat ini pihaknya terus mendekatkan diri dengan masyarakat untuk menerima masukan dan mendengarkan aspirasi yang akan diperjuangkan nanti.

"Pemberian KTA Partai Perindo berasuransi secara gratis kepada kader dan masyarakat, merupakan bukti kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat. Kita juga sekaligus menjelaskan cara mengaktivasi dan manfaat bagi pemegang KTA Partai Perindo berasuransi," ujar Nunu kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (5/8/2023).

Lebih lanjut Nunu mengatakan, selain kegiatan sosialisasi KTA yang dikeluarkan partai peserta pemilu bernomor urut 16 pada kertas suara itu, kegiatan ini juga sarana silaturahmi dirinya memperkenalkan diri kepada masyarakat, bahwa Partai Perindo peduli kesehatan dan keselamatan nasyarakat secara langsung dan nyata.

"Beberapa program Partai Perindo yang sudah berjalan dan sangat sering dilakukan, seperti fogging gratis, sembako murah, bantuan berobat kepada pedagang penerima gerobak Perindo, kami bersama caleg lainnya juga akan mendata mushola yang berada di Sukabumi untuk dilakukan pengecatan dan perbaikan tempat wudhu," ujar Nunu.