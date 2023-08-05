Jelang HUT RI, Bacaleg Perindo Bagikan Sarana Olahraga untuk Warga Bandung

BANDUNG - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo terus bergerak menebar kebaikan untuk masyarakat. Kali ini, para Bacaleg Perindo menyerahkan bantuan seperangkat alat olahraga kepada warga RT 07 RW 04, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.

Bantuan diberikan Wakil Ketua Umum Partai Perindo yang juga Bacaleg DPR RI Dapil Jabar I, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar, Nuke Purwani; dan Bacaleg DPRD Kota Bandung Dapil 3, John Binsar Simalango.

Bantuan perangkat olahraga yang dibagikan untuk warga Pasir Impun tersebut berupa satu set meja pingpong dan satu set perlengkapan volley ball, termasuk jaring lapangan.

"Agenda kali ini adalah kita silaturahmi dengan warga di RT 07/RW 04 Pasir Impun, tentunya selain menjalin silaturahmi, ikatan persaudaraan yang ada di sini, kita juga menyerahkan seperangkat alat untuk olahraga, baik itu tenis meja dan volley ball," kata Ferry.

Ferry menjelaskan, bantuan sarana olahraga itu diberikan untuk digunakan oleh masyarakat. Terlebih, dalam waktu dekat, warga pun akan menghadapi momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI).

"Sekarang menghadapi 17 Agustusan, untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang ada, sehingga masyarakat di sini ikut bergerak dalam aktivitas olahraga," ujar Ferry.

Menurut Ferry, bantuan dari Bacaleg partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu sebagai bukti mendukung aktivitas apapun yang ada di masyarakat, termasuk olahraga yang ada di masyarakat.

"Ikhtiar dan wujud yang kita sampaikan kepada masyarakat ini satu kepedulian bahwa Partai Perindo tidak hanya ikut melibatkan masyarakat dalam aktivitas UMKM, koperasi dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Tapi juga Partai Perindo sangat peduli terhadap aktivitas olahraga yang ada," ucapnya.