Bantu Sarana Olahraga untuk Warga Bandung, Nuke Purwani: Ini Aksi Nyata Partai Perindo

BANDUNG - Warga RT 07 RW 04, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, antusias saat menerima bantuan sarana olahraga dari Bacaleg Partai Perindo.

Bantuan berupa meja ping pong dan seperangkat alat volley ball itu diserahkan sejumlah Bacaleg partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu. Bantuan tersebut layak diberikan karena sangat dibutuhkan masyarakat.

Bantuan diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo, yang juga Bacaleg DPR RI Dapil Jabar I, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar, Nuke Purwani, dan Bacaleg DPRD Kota Bandung Dapil 3, John Binsar Simalango kepada warga setempat, Sabtu (5/8/2023).

"Ini sangat antusias masyarakat di sini, sangat membutuhkan. Ini adalah salah satu aksi nyata dari Partai Perindo, khususnya dari Pak John Binsar, Pak Ferry dan saya Bacalag DPRD Provinsi," kata Nuke.

Sebagai kader partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, Nuke mengaku akan mendukung seluruh kebutuhan masyarakat. Lewat bantuan sarana olahraga itu, Nuke pun berharap, olahraga ping pong dan volley ball makin menjamur di masyarakat.

"Mudah-mudahan bermanfaat dan saya melihat masyarakat di sini senang sekali menerimanya," ujarnya.