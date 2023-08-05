Terima Bantuan Sarana Olahraga dari Partai Perindo, Warga Pasir Impun: Senang Banget!

BANDUNG - Rasa syukur dan bahagia menyelimuti warga RT 07 RW 04, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. Pasalnya, mereka baru saja mendapatkan bantuan sarana olahraga dari Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Bantuan yang diditerim warga Pasir Impun itu di antaranya meja ping pong dan perlengkapannya serta perlengkapan bola voli seperti net, bola voli, hingga jaring pengaman lapangan.

"Alhamdulillah, ini sangat membantu support anak-anak sama warga RT 07 juga, karena untuk kendala tersendiri kita lagi kekurangan banget untuk masalah dari pendanaan," ungkap Ketua Karang Taruna RT 7 RW 4, Muhammad Irham Ramdani seusai menerima bantuan, Sabtu (5/8/2023).

BACA JUGA:

Adapun bantuan sarana olahraga itu berasal dari Wakil Ketua Umum Partai Perindo, yang juga Bacaleg DPR RI Dapil Jabar I, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Bacaleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar, Nuke Purwani; dan Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 3, John Binsar Simalango.

Ketiga kader partai yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berusaha mewujudkan keinginan warga yang membutuhkan sarana olahraga.

BACA JUGA:

Jelang HUT RI, Bacaleg Perindo Bagikan Sarana Olahraga untuk Warga Bandung

"Terima kasih kepada Pak John, Pak Ferry, dan Bu Nuke atas partisipasi membantu warga RT 07 RW 04," ucapnya.

Irham menjelaskan, bantuan tersebut sangat sesuai keinginan warga. Terlebih, masyarakat di wilayahnya cukup aktif dalam olahraga bola voli.

"Warga juga biar ada olahraganya, ada aktivitas selain di rumah. Sekarang lagi zaman teknologi, kebanyakan di rumah," ujarnya.