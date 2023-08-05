Kebakaran Rumah Dua Lantai di Palabuhanratu Sukabumi, Terungkap Penyebabnya

SUKABUMI - Kebakaran melanda sebuah rumah di Kampung Tipar RT 02 /07, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (5/8/2023).

Komandan Pos (Danpos) Pemadam Kebakaran (Damkar) Palabuhanratu, Aceng Ismail mengatakan, pristiwa yang terjadi sekira pukul 14.03 WIB itu menghanguskan bangunan dua lantai milik Ibu Heni.

"Petugas mendapat laporan adanya peristiwa kebakaran dari salah satu ojek pangkalan, kemudian langsung bergegas menuju TKP, " ujar Aceng Ismail.

Aceng menjelaskan, terjadinya kebakaran itu berasal dari salah satu kamar akibat korsleting listrik. Di situ api pun terus menyebar hingga menghanguskan seluruh bangunan.

"Saat petugas sampai lokasi, api sudah membesar bahkan menghanguskan seluruh isi bangunan itu," terangnya.

Petugas yang tiba di lokasi langsung berusaha untuk memadamkan api, namun ukurannya semakin membesar, sehingga mereka harus menerjunkan kembali satu unit pemadam kebakaran. Dengan bantuan warga sekitar, akhirnya api berhasil dijinakkan.

"Awalnya menerjunkan 1 unit, ternyata api semakin membesar hingga akhirnya 1unit kembali diterjunkan," tuturnya.