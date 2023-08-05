Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kebakaran Rumah Dua Lantai di Palabuhanratu Sukabumi, Terungkap Penyebabnya

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:14 WIB
Kebakaran Rumah Dua Lantai di Palabuhanratu Sukabumi, Terungkap Penyebabnya
Kebakaran rumah di Sukabumi. (Foto: Ilham Nugraha)
A
A
A

SUKABUMI - Kebakaran melanda sebuah rumah di Kampung Tipar RT 02 /07, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (5/8/2023). 

Komandan Pos (Danpos) Pemadam Kebakaran (Damkar) Palabuhanratu, Aceng Ismail mengatakan, pristiwa yang terjadi sekira pukul 14.03 WIB itu menghanguskan bangunan dua lantai milik Ibu Heni. 

"Petugas mendapat laporan adanya peristiwa kebakaran dari salah satu ojek pangkalan, kemudian langsung bergegas menuju TKP, " ujar Aceng Ismail.  

BACA JUGA:

Kebakaran 160 Los di Pasar Sadang Serang Berhasil Dipadamkan, Polisi Lakukan Penyelidikan 

Aceng menjelaskan, terjadinya kebakaran itu berasal dari salah satu kamar akibat korsleting listrik. Di situ api pun terus menyebar hingga menghanguskan seluruh bangunan. 

"Saat petugas sampai lokasi, api sudah membesar bahkan menghanguskan seluruh isi bangunan itu," terangnya. 

 BACA JUGA:

Petugas yang tiba di lokasi langsung berusaha untuk memadamkan api, namun ukurannya semakin membesar, sehingga mereka harus menerjunkan kembali satu unit pemadam kebakaran. Dengan bantuan warga sekitar, akhirnya api berhasil dijinakkan.

"Awalnya menerjunkan 1 unit, ternyata api semakin membesar hingga akhirnya 1unit kembali diterjunkan," tuturnya.  

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement