Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tak Ada Pembubaran, Ridwan Kamil Pastikan Ambil Solusi Terbaik untuk Ponpes Al-Zaytun

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |19:05 WIB
Tak Ada Pembubaran, Ridwan Kamil Pastikan Ambil Solusi Terbaik untuk Ponpes Al-Zaytun
Ridwan Kamil. (Foto: Dok Humas Pemprov Jabar)
A
A
A

SUKABUMI - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memastikan akan memberikan solusi terbaik untuk penyelesaian kasus Pondok Pesantren Al-Zaytun, tanpa akan merugikan pihak manapun.

Sebagaimana diketahui, pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang telah dijadikan tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Polri terkait dugaan penistaan agama.

 BACA JUGA:

"Yang kita fokuskan (pada kasus Al Zaytun) sekarang adalah dugaan-dugaan pidana kepada yang bersangkutan (Panji Gumilang) yang difokuskan negara kepada masalah Al-Zaytun," ujar Kang Emil.

Ridwan Kamil memastikan tidak ada pembubaran sekolah terkait penyelesaian kasus Ponpes Al-Zaytun. Pasalnya, kewenangan madrasah, pesantren ada di Kementerian Agama (Kemenag).

 BACA JUGA:

“(Kewenangan) provinsi kan SMA dan SMK. Dan sudah disepakati, beritanya adalah tidak akan dibubarkan (sekolah di pondok pesantren Al Zaytun) tapi akan dibina sesuai dengan kurikulum dan aturan," ucapnya usai mengunjungi Pasar Parungkuda, Jumat (4/8/2023).

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/525/2921149/tok-apbd-jabar-2024-disahkan-rp36-79-triliun-berikut-3-prioritas-pembangunan-V5KlDwvAvA.jpg
Tok! APBD Jabar 2024 Disahkan Rp36,79 Triliun, Berikut 3 Prioritas Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877743/bey-machmudin-janji-wujudkan-jabar-juara-sesuai-pesan-ridwan-kamil-8ONZyMvnK9.jpg
Bey Machmudin Janji Wujudkan Jabar Juara Sesuai Pesan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877692/ridwan-kamil-serahkan-kujang-pusaka-ke-bey-machmudin-simbol-pengalihan-kekuasaan-STXbr402yF.jpg
Ridwan Kamil Serahkan Kujang Pusaka ke Bey Machmudin: Simbol Pengalihan Kekuasaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877685/pisah-sambut-gubernur-jawa-barat-ridwan-kamil-ucapkan-terima-kasih-ke-berbagai-pihak-f59QVVMndS.jpg
Pisah Sambut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Ucapkan Terima Kasih ke Berbagai Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/338/2877473/purnatugas-sebagai-gubernur-jabar-ridwan-kamil-kalau-ada-takdirnya-buat-indonesia-bismillah-wWWMh7ijTB.jpg
Purnatugas sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Kalau Ada Takdirnya Buat Indonesia, Bismillah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/525/2875682/ridwan-kamil-pamitan-di-sidang-paripurna-dprd-kabupaten-kuningan-Zt3W72Agjt.JPG
Ridwan Kamil Pamitan di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement