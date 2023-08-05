Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Peduli Lansia, Relawan Cek Kesehatan Gratis Kakek-Nenek di Karawang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |21:51 WIB
Ganjar Peduli Lansia, Relawan Cek Kesehatan Gratis Kakek-Nenek di Karawang
Relawan Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
KARAWANG - Relawan Ganjar Pranowo terus bergerak melakukan kegiatan positif di tengah masyarakat. Sosialisasi pun semakin gencar dilakukan untuk menggalang dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024.

Seperti yang dilakukan Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Barat. Para pendukung Ganjar menggelar layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat Dusun Karajan A, Desa Kemiri, RT 18/004, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (5/8/2023).

Koordinator Wilayah KST Jabar, Willy Shadli mengatakan kegiatan ini dalam rangka untuk mengetahui tingkat kesehatan warga Dusun Karajan A, Desa Kemiri. Terlebih kebanyakan masyarakatnya sudah masuk dalam kategori lanjut usia (lansia). Apalagi selama ini Ganjar menunjukkan kepeduliannya pada warga sepuh.

“Tujuannya pertama karena warga di dusun ini rata-rata lansia ya dan juga sudah berumur. Sudah nenek-nenek dan kakek-kakek. Ditambah kondisinya butuh cek kesehatan,” kata Willy di sela kegiatan, Sabtu (5/8/2023).

Willy menyampaikan bahwa respons masyarakat terhadap kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh KST sangat luar biasa.

Hal tersebut terbukti banyaknya peserta yang hadir di tempat cek kesehatan gratis oleh KST. Di mana mereka sudah datang sebelum acara dimulai.

“Responsnya (masyarakat) sangat baik,” kata Willy.

Lebih jauh, Willy berharap dengan adanya layanan cek kesehatan gratis dari KST bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat Dusun Karajan A, Desa Kemiri.

“Mudah-mudahan dengan hadirnya KST di tengah masyarakat ini lebih cenderung sehat,”  tutur Willy.

Selain menggelar layanan cek kesehatan gratis, KST juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai Bacapres 2024 ke warga. Willy menuturkan masyarakat sangat antusias dengan sosok Gubernur Jawa Tengah dua periode ini.

