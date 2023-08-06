Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Usai Senam Sehat, Perindo Sumsel Bersama Bacaleg Bagikan KTA Berasuransi

Ahmad Syaiful , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |06:11 WIB
Usai Senam Sehat, Perindo Sumsel Bersama Bacaleg Bagikan KTA Berasuransi
KTA berasuransi Partai Perindo (Foto: Ahmad Syaiful)
A
A
A

PALEMBANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo dan para bakal calon legislatif (Bacaleg) melaksanakan senam sehat ceria bersama masyarakat.

Tidak hanya senam, mereka juga mensosialisakan Partai Perindo dan kartu tanda anggota (KTA) gratis berasuransi kepada masyarakat.

Partai Perindo diketahui partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Gelaran senam sehat yang dilaksanakan oleh kader, pengurus, Bacaleg DPR Andi Asmara, dan Bacaleg DPRD Kota Palembang Suparman di Jalan Ratu Sianom, Lorong Panembahan , Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement