Usai Senam Sehat, Perindo Sumsel Bersama Bacaleg Bagikan KTA Berasuransi

PALEMBANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo dan para bakal calon legislatif (Bacaleg) melaksanakan senam sehat ceria bersama masyarakat.

Tidak hanya senam, mereka juga mensosialisakan Partai Perindo dan kartu tanda anggota (KTA) gratis berasuransi kepada masyarakat.

Partai Perindo diketahui partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Gelaran senam sehat yang dilaksanakan oleh kader, pengurus, Bacaleg DPR Andi Asmara, dan Bacaleg DPRD Kota Palembang Suparman di Jalan Ratu Sianom, Lorong Panembahan , Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang.