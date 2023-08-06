Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Riau Kukuhkan Kepengurusan DPC Bangko Pusako dan 16 DPRt

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |15:10 WIB
Partai Perindo Riau Kukuhkan Kepengurusan DPC Bangko Pusako dan 16 DPRt
Partai Perindo Riau kukuhkan DPC Bangko Pusako. (MPI)
A
A
A

ROHIL - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Riau terus bergerak dan melakukan konsolidasi mesin partai untuk menyongsong Pemuli 2024. Salah satunya kegiatannya adalah DPW Partai Perindo Riau melakukan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten (Rokan Hilir) Rohil.

Kegiatan ini diadakan di lapangan bola kaki Datuk Sei Rumbia Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako Rokan Hilir. ​Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Riau Sayed Abubakar Asseggaf menjelaskan pengukuhan kepengurusan Partai Perindo Kecamatan Bangko Pusako merupakan rangkaian kegiatan konsolidasi kepartaian di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Kecamatan Bangko Pusako.

​Pria yang disapa Ibeck ini mengungkapkan, dirinya melantik DPW Partai Perindo Bangko Pusako.

"Saya juga melantik 16 kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) se-Kecamatan Bangko Pusako. Partai Perindo Provinsi Riau terus melakukan kegiatan-kegiatan konsolidasi di setiap jajaran Kepengurusan," kata ​pria yang disapa Ibeck Minggu (6/8/2023).

