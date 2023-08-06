Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kuota Bacaleg Perindo DIY Terpenuhi, Ketum DPW: Kami Siap Tempur

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |20:23 WIB
Kuota Bacaleg Perindo DIY Terpenuhi, Ketum DPW: Kami Siap Tempur
A
A
A

YOGYAKARTA - Partai Perindo DIY memastikan kuota bakal calon legislatif (Bacaleg) untuk Pemilu 2024 telah mencapai 85 persen baik di tingkat kabupaten hingga provinsi. Angka tersebut telah melebihi target yang ditentukan.

"Perhitungan kami untuk jumlah bacaleg itu mencapai dua digit dan alhamdulillah untuk wilayah Kota Yogyakarta itu terpenuhi 100 persen, sedangkan untuk keseluruhan terakumulasi 85 persen," terang ketua Umum DPW DIY, Brigjen Purn TNI Bonifasius Widiyanto Sambodo disela-sela acara konsolidasi bersama bacaleg di Gamping, Sleman, DIY, Minggu (06/08/2023).

Dengan begitu, lanjut Boni, Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024 itu siap bertempur memenangkan suara di pemilu mendatang.

"Artinya kami sudah siap tempur. Target kami bisa pecah telur untuk kursi DPRD baik provinsi maupun kabupaten dan kota," lanjutnya.

