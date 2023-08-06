Perindo Gelar Rakor Dengen Pengurus dan Bacaleg dan Anggota DPRD se-Sumatera Utara

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar rapat koordinasi antara DPP Partai dengan pengurus, anggota DPRD dan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Perindo se-Sumatera Utara. Rapat koordinasi yang dijadwalkan juga akan dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo itu dilaksanakan di Santika Dyandra Convention Center (SDCC) Medan, Minggu dan Senin, 6-7 Agustus 2023.

Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan gelaran rapat koordinasi ini menjadi penyemangat bagi mereka untuk mengarungi pertarungan di pemilihan umum legislatif (pileg) 2024 mendatang.

"Rapat koordinasi ini tentunya akan memotivasi kami, mendengar arahan, strategi yang akan disampaikan Ketua Umum kita bapak Hary Tanoesodibjo," kata Rudi didampingi jajaran pengurus DPW Perindo Sumut, Minggu (6/8/2023).

Rudi menyebut sejauh ini persiapan Partai Perindo di Sumatera Utara sudah sangat baik. Mereka pun begitu optimis dan berkeyakinan jika Partai Perindo Sumut mampu mencapai target yang dibuat di Pileg 2024.

"Kami yakin mampu mencapai target 1 fraksi di Provinsi dan 1 fraksi di setiap kabupaten/kota. Karena memang tujuan kami bagaimana memenangkan Partai Perindo di 2024," tegasnya.

Sebagai Ketua DPW Sumut, kata Rudi, pihaknya lewat rapat koordinasi itu menekankan agar setiap bakal calon anggota legislatif berkenalan dan membangun silaturahmi antara sesama bacaleg. Sehingga ke depannya kerjasama antara para bacaleg dapat lebi mudah dilakukan,