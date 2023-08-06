Bagikan Gerobak Perindo ke UMKM di Lampung, Hary Tanoe: Semoga Bisa Diberdayakan Maksimal

BANDARLAMPUNG - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menyerahkan gerobak Perindo kepada pelaku UMKM di Bandarlampung, Minggu (6/8/2023).

Hary Tanoe mengatakan, bantuan gerobak Perindo ini merupakan wujud komitmen Partai Perindo mendukung pelaku usaha untuk terus berkembang.

"Semoga bantuan gerobak ini dapat diberdayakan maksimal. Supaya usaha para pelaku UMKM kedepan dapat lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera," ujar Hary Tanoe.

Penyerahan bantuan gerobak Perindo ini dilakukan usai Ketua Umum Partai Perindo menghadiri acara konsolidasi penguatan mesin partai Perindo menyongsong Pemilu 2024 di Lampung.

Bantuan empat unit gerobak Perindo ini merupakan bantuan yang dilakukan secara simbolis kepada sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Bandarlampung yang juga merupakan binaan kader DPD Partai Perindo Kota Bandarlampung.

"Nantinya program bantuan ini akan terus bergulir untuk terus menumbuhkan roda perekonomian, khususnya pelaku usaha kecil di Lampung," ungkap Hary Tanoe.