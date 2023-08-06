Ketua DPD Perindo Bandarlampung: Bantuan Gerobak Agar UMKM Bisa Lebih Baik

BANDARLAMPUNG - Ketua DPD Perindo Kota Bandarlampung Ir. Hi. Susanti mengatakan, bantuan gerobak Perindo merupakan program Partai Perindo untuk terus mendorong kemajuan ekonomi rakyat kecil.

"Bantuan gerobak merupakan bagian program inti Partai Perindo untuk ikut membantu masyarakat khususnya UMKM agar mereka bisa lebih baik lagi," jelasnya.

Bantuan gerobak Perindo ini disambut antusias oleh para pelaku UMKM di Bandarlampung. Mereka berharap Partai Perindo kedepan semakin maju sukses dan tetap peduli terhadap nasib rakyat kecil termasuk UMKM untuk menuju Indonesia sejahtera.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menyerahkan gerobak Perindo kepada pelaku UMKM di Bandarlampung, Minggu (6/8/2023).