Kennedy Manurung: Saya Sudah ke Banyak Partai, Cuma Perindo yang Solid

MEDAN - Ketua Ormas Pedang Keadilan, Kennedy Manurung,mengaku sudah lelah berkelana ke sejumlah partai politik menjelang Pemilu 2024 mendatang. Ia pun akhirnya berlabuh ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk Pemilu Legislatif 2024 mendatang.

Hal itu dikatakan Kennedy saat diperkenalkan sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara pada Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Badan Pemenangan Pemilu, Pengurus Daerah, Anggota DPRD serta Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Perindo se-Sumatera Utara di Santika Dyandra Convention Center, Minggu (6/8/2023).

Kennedy mengaku, ia memilih berlabuh ke Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor 16 di kertas suara Pemilu 2024, lantaran Perindo merupakan partai yang solid dengan para pengurusnya yang terbuka dan rendah hati.

"Saya sudah ke partai lain. PDIP hingga PSI, tapi hanya Perindo yang solid. Pengurusnya juga rendah hati," kata Kennedy yang maju sebagai bacaleg DPRD Sumut dari daerah pemilihan Medan-A (Sumut-1) yang meliputi 11 Kecamatan di wilayah Kota Medan.

Kennedy mengatakan, ini kali pertama ia memutuskan untuk maju secara langsung di kontestasi pemilu. Sebelumnya ia hanya bermain di belakang layar mendukung sang istri yang sudah tiga kali maju di Pemilu legislatif.