Buron 11 Tahun, Kriminal Berbahaya Tertangkap Gara-Gara Napoli Juara Liga Italia

NAPLES - Salah satu buronan paling berbahaya di Italia telah ditangkap di Corfu, Yunani setelah foto dirinya yang bersorak merayakan kemenangan di tim sepak bola mengungkapkan keberadaannya.

Vincenzo La Porta, (60), diperkirakan memiliki hubungan dekat dengan geng kejahatan terorganisir Camorra di Naples.

BACA JUGA:

Napoli Penuh Ambisi di Liga Italia 2023-2024, Siap Kerja Keras Pertahankan Gelar Juara!

Dia telah buron selama 11 tahun - tetapi awal tahun ini terlihat dalam foto sekelompok penggemar yang merayakan kemengan tim sepakbola Napoli di Yunani.

Polisi Naples Carabinieri mengatakan: "Yang mengkhianatinya adalah hasratnya terhadap sepak bola dan Napoli."

Petugas mengatakan foto-foto itu diambil setelah Napoli memenangkan kejuaraan Liga Italia pertamanya dalam lebih dari tiga dekade awal tahun ini.

"Dengan kemenangan kejuaraan, La Porta tidak bisa menahan diri untuk tidak merayakannya," kata polisi sebagaimana dilansir BBC.

La Porta telah dihukum in absentia di Italia untuk asosiasi kriminal, penggelapan pajak dan penipuan.