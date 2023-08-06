Lecehkan Murid Remaja Berkali-kali, Guru Berusia 74 Tahun Terancam Hukuman Penjara 600 Tahun

MADISON - Seorang guru di Wisconsin, Amerika Serikat (AS) telah dihukum karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswanya. Anne N. Nelson-Kock menghadapi ancaman hukuman ratusan tahun di balik jeruji besi.

Awal pekan ini, juri Monroe County menghukum guru wanita berusia 74 tahun itu atas serangan seksual berulang.

Diwartakan Wisconsin State Journal, mantan guru sekolah swasta itu dihukum atas semua 25 dakwaan terhadapnya.

Jaksa Wilayah Kevin Croninger mengatakan bahwa dakwaan tersebut berasal dari tindakan Nelson-Kock yang berulang kali melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang tidak disebutkan namanya selama tahun ajaran 2016/2017.

Persidangan memakan waktu tiga hari dan juri berunding selama lima jam sebelum memutuskan wanita itu bersalah atas semua tuduhan.

“Korban dari kejahatan ini adalah seorang pemuda yang sangat pemberani,” kata jaksa untuk kasus tersebut, Asisten Jaksa Wilayah Sarah M. Skiles, sebagaimana dilansir Unilad.

“Dia mengatakan yang sebenarnya, dan juri mendengarnya dengan keras dan jelas. Kami sangat berterima kasih kepada juri atas dedikasi mereka untuk menemukan kebenaran.”

Nelson-Koch mengajar di Tomah dan berusia 67 tahun saat melakukan kejahatan tersebut, sedangkan korbannya baru berusia 14 tahun.