HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Lancarkan Serangan Udara Bergelombang ke Ukraina, Puluhan Rudal dan Drone Dikerahkan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:20 WIB
Rusia Lancarkan Serangan Udara Bergelombang ke Ukraina, Puluhan Rudal dan Drone Dikerahkan
Foto: Reuters.
A
A
A

KYIV - Rusia meluncurkan serangan multi-gelombang dalam semalam dengan 70 senjata serbu udara, termasuk rudal jelajah dan hipersonik serta drone buatan Iran, kata Angkatan Udara Kyiv pada Minggu, (6/8/2023). Setidaknya 10 rudal Rusia dilaporkan menembus pertahanan udara Ukraina.

Media lokal mengatakan seorang pekerja di lumbung biji-bijian terluka dalam serangan semalam, yang tampaknya dipusatkan di wilayah Ukraina barat, jauh dari garis depan.

Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan orang-orang tewas dan terluka dalam serangan sebelumnya ke pusat transfusi darah di kota Kupiansk, pusat kereta api kurang dari 10 mil (16 km) dari garis depan di wilayah Kharkiv timur.

Petugas penyelamat sedang memadamkan api di tempat kejadian, katanya pada Sabtu, (5/8/2023) malam, menggambarkan serangan itu sebagai "kejahatan perang." Dia tidak mengatakan berapa banyak korban yang jatuh.

Rusia membantah sengaja menargetkan warga sipil dalam invasi skala penuh yang telah menewaskan ribuan orang, menumbangkan jutaan orang dan menghancurkan kota.

Pertahanan udara Ukraina menghancurkan 30 dari 40 rudal jelajah dan semua 27 drone Shahed yang diluncurkan Rusia semalam, kata Angkatan Udara - yang merayakan hari libur pada Minggu - di saluran pesan Telegram.

Halaman:
1 2 3
      
