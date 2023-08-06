Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News, Kereta Penumpang Pakistan Tergelincir Keluar Jalur, Tewaskan Setidaknya 25 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |20:11 WIB
<i>Breaking News</i>, Kereta Penumpang Pakistan Tergelincir Keluar Jalur, Tewaskan Setidaknya 25 Orang
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

KARACHI – Setidaknya 25 orang tewas dan 80 lainnya luka-luka ketika sebuah kereta tergelincir di Pakistan selatan, Pakistan Railways sekarang telah mengkonfirmasi.

Beberapa gerbong Hazara Express terbalik di dekat stasiun kereta Sahara di Nawabshah, sekira 275 km dari kota terbesar Karachi.

Penumpang yang terluka dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Tim penyelamat berusaha membebaskan orang-orang dari reruntuhan bagian kereta yang bengkok.

Kecelakaan pada sistem kereta api Pakistan yang sudah kuno tidak jarang terjadi.

Menteri Perkeretaapian Saad Rafiq mengatakan penyelidikan awal menunjukkan kereta itu berjalan dengan kecepatan normal dan mereka mencoba untuk menentukan apa yang menyebabkan tergelincirnya kereta tersebut.

Seorang juru bicara perkeretaapian di Karachi mengatakan setidaknya delapan gerbong keluar jalur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183549/vaksin_polio-tV4p_large.jpg
Pakistan Selangkah Lagi Sukses Akhiri Endemi Polio, Narasi Konspirasi dan Misinformasi Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183026/serangan_bom_bunuh_diri_di_pakistan-Eoqw_large.jpg
Serangan Bom Bunuh Diri Dekat Mobil Polisi, Pakistan  Tuduh India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179980/tentara_taliban_afghanistan_di_perbatasan-ZxHV_large.jpg
Perundingan Damai Afghanistan-Pakistan Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177462/pakistan-TRnD_large.jpg
Gencatan Senjata, Serangan Bunuh Diri Tewaskan 7 Tentara Pakistan di Perbatasan Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161434/tentara_pakistan_berjaga_di_provinsi_balochistan-n52f_large.jpg
Redam Pemberontakan, Pakistan Tangguhkan Layanan Seluler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139637/puan-hpVg_large.jpg
Ketua DPR Dorong Perdamaian Pakistan-India Lewat Jalur Diplomasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement