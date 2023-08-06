Breaking News, Kereta Penumpang Pakistan Tergelincir Keluar Jalur, Tewaskan Setidaknya 25 Orang

KARACHI – Setidaknya 25 orang tewas dan 80 lainnya luka-luka ketika sebuah kereta tergelincir di Pakistan selatan, Pakistan Railways sekarang telah mengkonfirmasi.

Beberapa gerbong Hazara Express terbalik di dekat stasiun kereta Sahara di Nawabshah, sekira 275 km dari kota terbesar Karachi.

Penumpang yang terluka dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Tim penyelamat berusaha membebaskan orang-orang dari reruntuhan bagian kereta yang bengkok.

Kecelakaan pada sistem kereta api Pakistan yang sudah kuno tidak jarang terjadi.

Menteri Perkeretaapian Saad Rafiq mengatakan penyelidikan awal menunjukkan kereta itu berjalan dengan kecepatan normal dan mereka mencoba untuk menentukan apa yang menyebabkan tergelincirnya kereta tersebut.

Seorang juru bicara perkeretaapian di Karachi mengatakan setidaknya delapan gerbong keluar jalur.