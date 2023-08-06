Diduga Tak Bisa Berenang, Pemuda Tenggelam di Galian Bekas Tambang Batu Bara

TEBO - Diduga tidak bisa berenang M. Reza Ramadani (25) warga Perum Barak PT.SKU Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, tenggelam dibekas galian batu bara, di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Sabtu (5/8/2023).

Peristiwa itu terjadi saat korban bersama keempat rekannya, Feri, Junai, Robika dan Fitria datang ke Danau Toska (lubang bekas galian batu bara) di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir, untuk pergi jalan-jalan sore.

Sekira pukul 17.00 WIB, setelah sampai di Danau Toska ke tiga temannya Feri, Junai dan Robika bermain mandi di danau. Sementara satu teman lainya yakni Fitria tidak ikut mandi.

Lima menit berenang Junai mendengar korban meminta tolong ”Nai tolong abang" sambil gelagap seprti orang tidak bisa berenang.

Lalu, Junai mencoba membantu. Namun, korban tidak terselamatkan dan teman yang lain mencoba mencari namun tidak menemukan korban.