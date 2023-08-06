Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Tak Bisa Berenang, Pemuda Tenggelam di Galian Bekas Tambang Batu Bara

Budi Utomo , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |00:41 WIB
Diduga Tak Bisa Berenang, Pemuda Tenggelam di Galian Bekas Tambang Batu Bara
Pemuda tenggelam di Danau Toska (Foto: Budi Utomo)
A
A
A

TEBO - Diduga tidak bisa berenang M. Reza Ramadani (25) warga Perum Barak PT.SKU Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, tenggelam dibekas galian batu bara, di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Sabtu (5/8/2023).

Peristiwa itu terjadi saat korban bersama keempat rekannya, Feri, Junai, Robika dan Fitria datang ke Danau Toska (lubang bekas galian batu bara) di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir, untuk pergi jalan-jalan sore.

Sekira pukul 17.00 WIB, setelah sampai di Danau Toska ke tiga temannya Feri, Junai dan Robika bermain mandi di danau. Sementara satu teman lainya yakni Fitria tidak ikut mandi.

Lima menit berenang Junai mendengar korban meminta tolong ”Nai tolong abang" sambil gelagap seprti orang tidak bisa berenang.

Lalu, Junai mencoba membantu. Namun, korban tidak terselamatkan dan teman yang lain mencoba mencari namun tidak menemukan korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement