Bangun Kreativitas, Relawan Ganjar Dorong Anak Muda Manfaatkan Peluang Usaha

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo terus menggaet dukungan untuk bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dengan berbagai kegiatan positif. Kali ini, mereka mengajak anak muda berkarya dan berbisnis.

Workshop kreasi buket balon digelar relawan yang tergabung dalam sukarelawan Generasi Alumni Muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) bersama Ganjar (Crivisaya Ganjar). Kegiatan tersebut berhasil menarik perhatian generasi muda di Lampung.

Menurut Koordinator Crivisaya Wilayah Lampung, Harsya Billy, acara tersebut bertujuan memberikan wawasan dan keterampilan kepada generasi muda. Sehingga mereka bisa menciptakan produk bisnis yang menarik serta mendukung perkembangan kreativitas mereka.

"Kegiatan kali ini merangkai buket balon. Tujuannya memberikan skill dan meningkatkan kreativitas peserta," kata Harsya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (6/8/2023).

Kegiatan yang digelar di wilayah Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Jumat 4 Agustus 2023 bertemakan Indonesia Tangguh Lewat Ekonomi Kreatif (Intelek).

Harsya menambahkan, acara ini menjadi langkah nyata dalam mendorong generasi muda di Lampung untuk mengembangkan potensi kreatif dan berwirausaha, serta berinovasi demi kemajuan Indonesia. Ia komitmen akan membimbing generasi muda Lampung yang ingin berbisnis dengan buket balon.

"Supaya mereka (generasi muda) lebih mengetahui bahwa peluang-peluang usaha di Lampung ini ada untuk mereka, salah satunya buket balon ini," ujarnya.