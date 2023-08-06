Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Sigi Sulteng

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,3 mengguncang Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Minggu 6 Agustus 2023, pukul 08.44 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa ini berada di kedalaman 29 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 45 km Timur Laut Sigi Sulteng pada koordinat 1,28 Lintang Selatan – 120,28 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.3, 06-Aug-2023 08:44:32 WIB, Lok:1.28LS, 120.28BT (45 km TimurLaut SIGI-SULTENG), Kedlmn:29 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)