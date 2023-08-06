Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Erupsi, Gunung Ibu di Halmahera Barat Embuskan Kolom Abu 600 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |11:47 WIB
Erupsi, Gunung Ibu di Halmahera Barat Embuskan Kolom Abu 600 Meter
Gunung Ibu erupsi. (PVMBG)
JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami erupsi, pada Minggu (6/8/2023) sekira pukul 12.44 WIT.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan tinggi letusan 600 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Minggu, 06 Agustus 2023, pukul 12:44 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 600 m di atas puncak (± 1925 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Ahmad Basuki dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).

Ia menyebutkan, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 78 detik.

