Gempa M3,4 Guncang Sigi Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,4 mengguncang Sigi, Sulawesi Tenggara (Sulteng), Minggu (6/8/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa guncangan gempa berlangsung sekitar pukul 11:30 WIB.

BACA JUGA: Thomas Doll Isyaratkan Marko Simic Kembali di Laga Kontra Borneo FC

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.4, 06-Aug-2023 11:30:16WIB, Lok:1.17LS, 120.16BT (39 km TimurLaut SIGI-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )