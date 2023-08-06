Gempa M3,4 Guncang Sigi Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,4 mengguncang Sigi, Sulawesi Tenggara (Sulteng), Minggu (6/8/2023).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa guncangan gempa berlangsung sekitar pukul 11:30 WIB.
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:3.4, 06-Aug-2023 11:30:16WIB, Lok:1.17LS, 120.16BT (39 km TimurLaut SIGI-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )