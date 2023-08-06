Pria Berkapak Rampok Warung Grosir di Agam, Begini Penampakannya

AGAM - Aksi perampokan menggunakan senjata tajam menyasar warung grosir barang kebutuhan harian di Agam, Sumatera Barat.

Pelaku terekam kamera CCTV mengancam karyawan perempuan dengan kapak, lalu memaksa korban memberikan uang jutaan rupiah yang ada di dalam laci meja kasir.

Aksi perampokan itu terjadi di Jorong Balai Gurah, Ampek Angkat Candung, Agam, Sumbar.

Pelaku seorang pria memakai masker dengan helm dibungkus kantong kresek masuk ke warung sambil mengacungkan kapak ke perempuan penjaga toko.

Pelaku memaksa korban memberikan uang, lalu kabur dengan lari kembali ke belakang warung.

Penjaga warung, Jannah (19) mengatakan bahwa pencurian terjadi saat jalanan dan kampung sep karena warga sedang sedang sholat Jumat pada 4 Agustus 2023 lalu.

"Waktu itu tiba-tiba masuk dari luar minta piti (uang), dia bilang 'mana uang' habis itu kasih uang, dalam laci," ujarnya, Minggu (6/8/2023).