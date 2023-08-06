Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hary Tanoe Gelar Konsolidasi di Lampung, Yakin Partai Perindo dan Ganjar Pranowo Menang

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |13:07 WIB
Hary Tanoe Gelar Konsolidasi di Lampung, Yakin Partai Perindo dan Ganjar Pranowo Menang
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo gelar konsolidasi di Lampung (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANDARLAMPUNG - Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa konsolidasi tersebut dilakukan ke setiap daerah, salah satunya provinsi Lampung. Dia bertemu dengan pengurus DPW Perindo Lampung dan DPD Perindo di 15 Kabupaten/Kota.

"Kalau kesiapan itu relatif, siap sih siap cuma kami membuatnya jauh lebih siap, makanya saya konsolidasi kunjungan ke setiap daerah, kunjungan saat ini saya langsung ke empat provinsi yakni Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sementara Pulau Jawa tinggal satu, Selasa ini saya selesaikan di Jawa Tengah," ujar Hary Tanoe usai rapat koordinasi (Rakor) dan konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg se-Provinsi Lampung, di Hotel Sheraton, Minggu (6/8/2023).

Hary Tanoe menuturkan bahwa pada agenda rakor kali ini, menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD, dan para Bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal.

"Makanya saya berkunjung ke tiap daerah," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
