HOME NEWS NUSANTARA

Hary Tanoesoedibjo: Saya Yakin Lampung Jadi Lumbung Suara Partai Perindo

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |13:19 WIB
Hary Tanoesoedibjo: Saya Yakin Lampung Jadi Lumbung Suara Partai Perindo
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANDARLAMPUNG - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menargetkan Lampung akan menjadi lumbung suara Perindo di Pemilu 2024 mendatang.

Dia menargetkan tersebut lantaran yakin dengan kemampuan kapasitas dua kadernya asal Lampung yang maju sebagai Bacaleg DPR Dapil Lampung pada Pemilu 2024.

Keduanya yakni Ketua DPW Perindo Lampung Brigjen TNI (Purn) Toto Jumariono yang juga mantan Danrem 043 Garuda Hitam Lampung yang maju di Dapil Lampung I DPR RI.

Kedua mantan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang maju di Dapil Lampung II DPR RI.

"Saya yakin Lampung jadi lumbung suara kita juga nanti," ujar Hary Tanoe dalam rapat koordinasi (Rakor) dan konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg se-Provinsi Lampung, di Hotel Sheraton, Minggu (6/8/2023).

Sementara itu, M Ridho Ficardo yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan DPP Perindo mengatakan bahwa pihaknya terus berkonsolidasi dengan DPW Perindo Lampung, agar Lampung khususnya caleg di Dapil I dan II Lampung jadi lumbung suara untuk partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Halaman:
1 2
      
