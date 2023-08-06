Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Deklarasi Dukung Ganjar, Pedagang Pasar Cikande dan Relawan Bagikan Sayuran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |15:06 WIB
Deklarasi Dukung Ganjar, Pedagang Pasar Cikande dan Relawan Bagikan Sayuran
Sejumlah pedagang di Pasar Cikande Serang deklarasi mendukung Ganjar Pranowo. (Ist)
A
A
A

SERANG – Para pedagang Pasar Banjarsari, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten deklarasi mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024.

Ketua relawan Ganjar yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Desa Untuk (Gardu) Ganjar Banten, Ahmad Wahyudin Nasyar mengatakan, selain membagikan sayuran kepada para pengunjung terdapat juga deklarasi dukungan dari para pedagang pasar untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024.

“Hari ini kami melakukan kegiatan sosial dengan membagikan sayur dan bahan makanan kepada para pengunjung pasar. Ini menjadi gambaran Ganjar hadir untuk semua. Sekaligus terdapat deklarasi dukungan yang luar biasa untuk Pak Ganjar,” tutur Wahyu, dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).

Ia menjelaskan beberapa alasan para pedagang pasar mendukung Ganjar, di antaranya sosoknya yang peduli dan merakyat sesuai perkataannya “Tuanku Ya Rakyatku”.

“Menurut para pedagang pasar, Pak Ganjar adalah sosok yang peduli dengan rakyat bawah dan mampu membenahi pasar di Jawa Tengah. Sehingga jika Pak Ganjar menjadi presiden, para pedagang pasar berharap hal tersebut terus diterapkan,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pedagang pasar, Achmad Surya, mengaku ikut membagikan bahan makanan kepada para pengunjung pasar.

Dia menyatakan dukungannya untuk Ganjar yang dianggap layak menjadi pemimpin dan mampu menyejahterakan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
