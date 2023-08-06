Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Rob di Kalsel, Santri Ganjar Gelar Pelatihan Tanggap Bencana

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |20:03 WIB
Banjir Rob di Kalsel, Santri Ganjar Gelar Pelatihan Tanggap Bencana
Wilayah Kalsel rentan banjir rob, Santri Ganjar gelar pelatihan tanggap bencana. (Ist)
BANJAR – Bencana banjir rob ini hampir terjadi setiap tahun di wilayah pesisir Desa Aluh-Aluh, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel). Masyarakat setempat dilatih agar tanggap terhadap bencana banjir rob.

Sukarelawan yang berjejaring dalam Santri Dukung Ganjar Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar pelatihan tanggap bencana banjir rob untuk warga pesisir di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.

Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar Kalsel, Rizali menjelaskan kawasan Desa Aluh-Aluh dan sekitarnya merupakan daerah yang menjadi langganan banjir rob tahunan.

Ketika banjir rob melanda, aktivitas dan kegiatan masyarakat menjadi ikut terhambat lantaran harus dievakuasi terlebih dahulu.

"Kami melakukan kegiatan pelatihan tanggap bencana banjir rob. Bencana banjir rob ini hampir terjadi setiap tahun di wilayah Aluh-Aluh ini," ujar Rizali dalam keterangannya Minggu (6/8/2023).

Rizali menambahkan banjir rob yang melanda pemukiman pesisir dipicu oleh air laut yang mengalami pasang. Saat terjadi pasang, Kecamatan Aluh-Aluh yang dikelilingi sungai besar menjadi rawan bencana banjir rob.

Pelatihan yang dilakukan Santri Dukung Ganjar Kalsel kepada warga yakni dengan praktik evakuasi secara langsung di sungai menggunakan perahu karet.

"Kami melakukan pelatihannya evakuasi ke masyarakat yang terdampak banjir, salah satunya menggunakan alat-alat sederhana. Perahu karet, pelampung dan lain-lain untuk keselamatan masyarakat itu sendiri," ujar Rizali.

Rizali berharap setelah adanya pelatihan yang diberikan sukarelawan Santri Dukung Ganjar, warga desa menjadi lebih antisipatif dan waspada terhadap bencana banjir rob.

Pasalnya, saat banjir rob melanda aktivitas perekonomian desa ikut terhenti. Rizali meminta warga Desa Aluh-Aluh dapat melakukan penanggulangan dengan cepat saat terjadi air pasang.

"Setelah ini semoga harapan kami masyarakat juga lebih dapat mengantisipasi dampak banjir rob. Masyarakat lebih hati-hatilah terhadap banjir rob. Setelah adanya pelatihan ini lebih hati-hati, lebih bisa melakukan penanggulangan bencana banjir rob dan tidak perlu was-was terjadinya banjir rob," ucap Rizali.

