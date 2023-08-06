Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Senior yang Aniaya Mahasiswa Baru di Manado Ditangkap!

Arther Loupatty , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |23:15 WIB
Senior yang Aniaya Mahasiswa Baru di Manado Ditangkap!
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MANADO - Satreskrim Polsek Mapanget berhasil mengungkap dan menangkap 2 pelaku berinisal ML (29) dan MS (20) kasus penganiayaan yang dilakukan mahasiswa senior di Politeknik Manado kepada juniornya atau Mmahasiswa baru Timotius Ramoy Rondonuwu (18) yang sempat viral di media sosial.

Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Sirait melalui Kapolsek Mapanget Iptu I Gusti Ayu Utami membenarkan penangkapan yang dilakukan Satreskrim Polsek Mapanget yang dipimpin langsung Ipda Danias Manangkalangi, Minggu (6/8/2023).

"Setelah mendapatkan laporan polisi dari korban pihaknya langsung memerintahkan Kanit Reskrim untuk segera melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku tersebut," ujar Iptu Ayu Utami.

Setelah melakukan interogasi awal kepada kedua pelaku dan para saksi ternyata kronologi kejadian berawal dari pada hari Kamis 3 Agustus 2023 malam korban diundang oleh sesama temannya mahasiswa baru untuk minum minuman keras (miras) bersama di salah satu tempat kos di dekat kampus.

Setelah beberapa saat tiba di tempat kos, kedua pelaku datang bersama mahasiswa baru lainnya dan melihat korban Timoti sudah berada di tempat tersebut.

Karena korban mengaku tidak pernah mengonsumsi miras akhirnya kedua pelaku langsung memaksa korban Timoti untuk minum miras bersama mereka. Usai minum miras bersama dan mulai mabuk akibatnya ada ucapan korban Timoti menyinggung salah satu pelaku ML dan pelaku langsung menampar korban Timoti hanya sekali saja.

Setelah kena tamparan dari pelaku ML beberapa saat kemudian korban juga kena sundutan api rokok di bagian belakangnya oleh pelaku MS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement