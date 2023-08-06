Geger Penemuan Lubang Misterius di Kulonprogo, Fenomena Kemunculannya Dianggap Tak Wajar

KULONPROGO - Lubang misterius yang tiba-tiba muncul di Kulonprogo diteliti tim geologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Penelitian terhadap sinkhole atau lubang yang muncul tiba-tiba di Dusun Popohan, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kulonprogo masih terus dilakukan. Dalam prosesnya, ditemukan sejumlah rekahan tanah di sekitar area lubang.

Temuan ini berdasarkan hasil identifikasi sebagai bagian awal penelitian yang dilakukan sejumlah ahli geologi dari UGM dan Undip Semarang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo.

Adapun salah satu lokasi rekahan ada di Dusun Klepu. Dusun ini berada di area perbukitan yang tak jauh dari Dusun Popohan tempat di mana sinkhole ditemukan. Sejumlah lokasi yang ditinjau, salah satunya di titik paling atas tapi lokasinya sudah beda dusun. Dan, tim di lapangan lihat langsung adanya rekahan di titik atas itu.

Selain itu, tim UGM menemukan adanya rekahan tanah di sekitar rumah warga di Dusun Popohan. Hingga kini, rekahan-rekahan tersebut masih dalam proses penelitian untuk mencari tahu apakah ada kaitannya dengan kemunculan sinkhole.

Wahyu Wilopo, Ahli Geologi UGM mengatakan, dalam penelitian lubang, pihaknya menggunakan alat georadar atau radar penembus tanah berfungsi untuk mendeteksi sinyal yang direfleksikan dari struktur bawah permukaan. Dari situ, nanti bisa diidentifikasi kondisi bawah permukaan seperti apa.

"Sehingga kita nanti akan coba membuat profil-profil di bawah permukaan berdasarkan atas hasil dari data geofisika ini. Fenomena sinkhole atau lubang misterius di Kulonprogo merupakan peristiwa yang tidak wajar. Pasalnya, sinkhole tersebut muncul di struktur batuan yang tidak mudah larut," ujarnya.