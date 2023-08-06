Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Geger Penemuan Lubang Misterius di Kulonprogo, Fenomena Kemunculannya Dianggap Tak Wajar

Budi Utomo , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |03:01 WIB
Geger Penemuan Lubang Misterius di Kulonprogo, Fenomena Kemunculannya Dianggap Tak Wajar
Lubang misterius di Kulonprogo (Foto: Budi Utomo)
A
A
A

KULONPROGO - Lubang misterius yang tiba-tiba muncul di Kulonprogo diteliti tim geologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Penelitian terhadap sinkhole atau lubang yang muncul tiba-tiba di Dusun Popohan, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kulonprogo masih terus dilakukan. Dalam prosesnya, ditemukan sejumlah rekahan tanah di sekitar area lubang.

Temuan ini berdasarkan hasil identifikasi sebagai bagian awal penelitian yang dilakukan sejumlah ahli geologi dari UGM dan Undip Semarang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo.

Adapun salah satu lokasi rekahan ada di Dusun Klepu. Dusun ini berada di area perbukitan yang tak jauh dari Dusun Popohan tempat di mana sinkhole ditemukan. Sejumlah lokasi yang ditinjau, salah satunya di titik paling atas tapi lokasinya sudah beda dusun. Dan, tim di lapangan lihat langsung adanya rekahan di titik atas itu.

Selain itu, tim UGM menemukan adanya rekahan tanah di sekitar rumah warga di Dusun Popohan. Hingga kini, rekahan-rekahan tersebut masih dalam proses penelitian untuk mencari tahu apakah ada kaitannya dengan kemunculan sinkhole.

Wahyu Wilopo, Ahli Geologi UGM mengatakan, dalam penelitian lubang, pihaknya menggunakan alat georadar atau radar penembus tanah berfungsi untuk mendeteksi sinyal yang direfleksikan dari struktur bawah permukaan. Dari situ, nanti bisa diidentifikasi kondisi bawah permukaan seperti apa.

"Sehingga kita nanti akan coba membuat profil-profil di bawah permukaan berdasarkan atas hasil dari data geofisika ini. Fenomena sinkhole atau lubang misterius di Kulonprogo merupakan peristiwa yang tidak wajar. Pasalnya, sinkhole tersebut muncul di struktur batuan yang tidak mudah larut," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/519/3141901/pisang-Roz1_large.jpg
Warga Madura Geger, Batang Pohon Pisang Bekas Bantal Jenazah Tiba-Tiba Berbuah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/337/3006993/fenomena-air-kawah-gunung-dempo-berubah-warna-dalam-semalam-ini-penjelasan-pvmbg-4Dhpgdxtzj.jpg
Fenomena Air Kawah Gunung Dempo Berubah Warna dalam Semalam, Ini Penjelasan PVMBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/512/2907623/cerita-penemuan-api-abadi-muncul-dari-retakan-tanah-di-grobogan-JTkMOjMHYn.jpg
Cerita Penemuan Api Abadi Muncul dari Retakan Tanah di Grobogan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/338/2899571/dampak-semburan-air-campur-gas-di-bogor-59-jiwa-mengungsi-AVGGQqx7HY.jpg
Dampak Semburan Air Campur Gas di Bogor, 59 Jiwa Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/338/2897660/fenomena-hari-tanpa-bayangan-warga-bekasi-heran-owKUuVM8j4.jpg
Fenomena Hari Tanpa Bayangan, Warga Bekasi Heran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/338/2897420/hari-ini-fenomena-hari-tanpa-bayangan-bakal-terjadi-di-jakarta-I0Hp3qjtKY.jpg
Hari Ini, Fenomena Hari Tanpa Bayangan Bakal Terjadi di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement