Peduli Kader dan Rakyat, Perindo DIY Bakal Bagi-Bagi Ribuan KTA Berasuransi

SLEMAN - Partai Perindo mensosialisasikan program Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi untuk para kadernya. Sosialisasi ini berlangsung di warung Bakmi Jawa Mbah Jo, Nogotirto, Gamping, Sleman, DIY, Minggu (06/08/2023).

KTA berasuransi ini diberikan kepada seluruh kader yang ada di DIY untuk memperkuat struktur sekaligus menggaet masyarakat untuk bergabung dengan partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 di kertas suara pemilu 2024.

"Tadi kami sosialisasikan secara teknis bagaimana cara mendaftar KTA berasuransi, sekaligus juga kami bagikan kepada kader. Kemudian nanti untuk masyarakat akan dibagikan melalui bacaleg di masing-masing wilayah," ujar ketua DPW Perindo DIY, Brigjen Purn TNI Bonifasius Widiyanto Sambodo.

Untuk periode pertama ini, lanjut Boni, Perindo DIY telah menyediakan sebanyak 5000 KTA berasuransi untuk dibagikan kepada masyarakat umum. Dijelaskan Boni, ada dua keuntungan bagi pemegang KTA berasuransi ini.

Pertama, santunan bagi pemegang KTA yang mengalami kecelakaan senilai Rp 300 ribu. Sementara, bagi yang meninggal dunia diberikan bantuan senilai Rp 3 juta."Ya walau begitu, harapannya jangan sampai ada yang menggunakan manfaat ini, tetapi apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemegang KTA berhak menerima santunan," imbuhnya.