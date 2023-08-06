Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Peduli Kader dan Rakyat, Perindo DIY Bakal Bagi-Bagi Ribuan KTA Berasuransi

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |19:58 WIB
Peduli Kader dan Rakyat, Perindo DIY Bakal Bagi-Bagi Ribuan KTA Berasuransi
A
A
A

SLEMAN - Partai Perindo mensosialisasikan program Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi untuk para kadernya. Sosialisasi ini berlangsung di warung Bakmi Jawa Mbah Jo, Nogotirto, Gamping, Sleman, DIY, Minggu (06/08/2023).

KTA berasuransi ini diberikan kepada seluruh kader yang ada di DIY untuk memperkuat struktur sekaligus menggaet masyarakat untuk bergabung dengan partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 di kertas suara pemilu 2024.

"Tadi kami sosialisasikan secara teknis bagaimana cara mendaftar KTA berasuransi, sekaligus juga kami bagikan kepada kader. Kemudian nanti untuk masyarakat akan dibagikan melalui bacaleg di masing-masing wilayah," ujar ketua DPW Perindo DIY, Brigjen Purn TNI Bonifasius Widiyanto Sambodo.

Untuk periode pertama ini, lanjut Boni, Perindo DIY telah menyediakan sebanyak 5000 KTA berasuransi untuk dibagikan kepada masyarakat umum. Dijelaskan Boni, ada dua keuntungan bagi pemegang KTA berasuransi ini.

Pertama, santunan bagi pemegang KTA yang mengalami kecelakaan senilai Rp 300 ribu. Sementara, bagi yang meninggal dunia diberikan bantuan senilai Rp 3 juta."Ya walau begitu, harapannya jangan sampai ada yang menggunakan manfaat ini, tetapi apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemegang KTA berhak menerima santunan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo DIY Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement