INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Tersangkut Batu, Mayat Pria Misterius Ditemukan di Sekitar Pelabuhan Kendal

Eddie Prayitno , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |01:31 WIB
Tersangkut Batu, Mayat Pria Misterius Ditemukan di Sekitar Pelabuhan Kendal
Ilustrasi (Foto: Freepik)
KENDAL - Mayat remaja berusia sekitar 19 tahun ditemukan pemilik warung di sekitar jalan masuk Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah, pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam.

Pemilik warung curiga dengan bau menyengat dari bawah warung terapung dan saat didekati ternyata mayat laki-laki dalam kondisi telungkup.

Penemuan mayat ini kemudian dilaporkan ke Polsek Kaliwungu dan Tim SAR BPBD Kendal untuk dilakukan pemeriksaan. Kondisi tubuh korban sudah bengkak dan wajah sulit dikenali karena lebih dari satu hari berada di dalam air.

Kapolsek Kaliwungu AKP Slamet Mustamto mengatakan, penemuan mayat laki-laki ini diduga warga Desa Krajan Kulon yang sehari sebelumnya dilaporkan hilang. Pada Jumat kemarin, memang ada warga yang melaporkan kehilangan salah satu anggota.

Diduga mayat yang ditemukan ini adalah warga yang dilaporkan hilang.

Korban yang dilaporkan hilang diketahui bernama Muhammad Iqbal Fahrurozi, warga Kampung Sawahjati Desa Krajan Kulon Kaliwungu. Kapolsek menambahkan, korban berpamitan kepada keluarganya Kamis malam untuk menemui temannya.

Evakuasi mayat dilakukan dengan hati-hati karena berada di bebatuan yang licin. Usai dievakuasi dari batu, mayat korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Soewondo untuk dilakukan visum.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
