Kecelakaan Beruntun di Kendal, 1 Orang Tewas

KENDAL - Kecelakaan melibatkan mobil pikap bernomor polisi H 1806 OP dan truk box B 9141 VCD serta truk bernomor polisi DN 8950 DU di Kendal, Jawa Tengah.

Mobil pikap awalnya melaju dari arah timur hendak berbalik arah di potongan jalan depan Pasar Cangkring, Rejosari Brangsong. Lalu, dari belakang, truk box melaju kencang menabrak bagian belakang pikap hingga terpental.

Nahas, dari arah berlawanan melaju truk dan menghantam bagian depan pihak. Kernet pikap mengalami luka parah. Sementara truk box yang menabrak membanting kemudi hingga menabrak pagar rumah warga.

Sopir truk sempat terjepit kabin truk yang ringsek, sedangan mobil pikap kondisinya hancur setelah ditabrak dari arah berlawanan oleh truk.

Sopir truk, Bobby mengatakan, kendaraannya justru ditabrak pikap dari arah berlawanan yang ditabrak truk. Mobil bak terbuka yang akan balik arah menuju lajur utara sudah tertabrak oleh mobil box kemudian masuk jalur satunya dan menabrak truk dari arah berlawanan.