Kehangatan Ganjar saat Menginap di Rumah Warga, Makan Malam hingga Nyanyi Bareng

PATI - Lagu Kemesraan dan Prau Layar mengayun syahdu di Desa Tanjunganom Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu (5/8/2023) malam. Semua warga begitu ceria karena malam itu begitu spesial bagi mereka.

Bagaimana tidak, malam itu orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berkunjung ke desa mereka. Tak hanya singgah, Ganjar bahkan menginap di salah satu rumah warga yang ada di sana.

Meski sudah larut malam, namun kedatangan Ganjar tetap dinantikan. Warga berkumpul sambil duduk lesehan di atas tikar menanti kedatangan Ganjar. Ketika Ganjar datang, warga langsung berhamburan untuk bersalaman dan minta foto bersama.

"Pak Ganjar sudah datang, pak Ganjar selamat datang di desa kami pak. Sugeng rawuh," sapa masyarakat.

Ganjar dengan ramah menyapa warga yang menyambutnya dengan hangat itu. Ia kemudian ikut duduk lesehan di tikar bersama warga dan ngobrol bersama tanpa sekat.

Sambil nyanyi dan makan malam bersama, Ganjar mendengarkan curhat masyarakat. Beberapa anak kecil yang belum tidur juga dipangkunya sambil diajaknya bercanda.

"Senang banget Pak Ganjar datang ke desa kami. Menginap lagi. Ndak nyangka ada pemimpin yang mau merasakan hidup sebagai rakyat biasa seperti kami. Biasanya kan pejabat tinggalnya di hotel, ini kok mau menginap di desa," kata Ninik (50) salah satu warga Tanjunganom.