Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kehangatan Ganjar saat Menginap di Rumah Warga, Makan Malam hingga Nyanyi Bareng

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |06:46 WIB
Kehangatan Ganjar saat Menginap di Rumah Warga, Makan Malam hingga Nyanyi Bareng
Ganjar Pranowo bersama warga Pati (Foto: Dok/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

PATI - Lagu Kemesraan dan Prau Layar mengayun syahdu di Desa Tanjunganom Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu (5/8/2023) malam. Semua warga begitu ceria karena malam itu begitu spesial bagi mereka.

Bagaimana tidak, malam itu orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berkunjung ke desa mereka. Tak hanya singgah, Ganjar bahkan menginap di salah satu rumah warga yang ada di sana.

Meski sudah larut malam, namun kedatangan Ganjar tetap dinantikan. Warga berkumpul sambil duduk lesehan di atas tikar menanti kedatangan Ganjar. Ketika Ganjar datang, warga langsung berhamburan untuk bersalaman dan minta foto bersama.

"Pak Ganjar sudah datang, pak Ganjar selamat datang di desa kami pak. Sugeng rawuh," sapa masyarakat.

Ganjar dengan ramah menyapa warga yang menyambutnya dengan hangat itu. Ia kemudian ikut duduk lesehan di tikar bersama warga dan ngobrol bersama tanpa sekat.

Sambil nyanyi dan makan malam bersama, Ganjar mendengarkan curhat masyarakat. Beberapa anak kecil yang belum tidur juga dipangkunya sambil diajaknya bercanda.

"Senang banget Pak Ganjar datang ke desa kami. Menginap lagi. Ndak nyangka ada pemimpin yang mau merasakan hidup sebagai rakyat biasa seperti kami. Biasanya kan pejabat tinggalnya di hotel, ini kok mau menginap di desa," kata Ninik (50) salah satu warga Tanjunganom.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement