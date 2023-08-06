Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Warga Tanjunganom Ajak Ganjar Pranowo Sarapan Bareng, Alasannya Bikin Haru

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |12:47 WIB
Warga Tanjunganom Ajak Ganjar Pranowo Sarapan Bareng, Alasannya Bikin Haru
Ganjar Pranowo sarapan bareng warga Tanjunganom (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PATI - Ada-ada saja ulah warga agar mereka bisa berlama-lama bercengkrama dengan gubernurnya. Seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Desa Tanjunganom, Pati, Jawa Tengah, Minggu (6/8/2023).

Bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai Perindo ini mestinya sudah meninggalkan Desa Tanjunganom pada pagi hari sekali. Namun warga berinisiatif agar gubenurnya bisa lebih lama tinggal dan bercengkrama dengan warga desa.

Warga justru sejak subuh sudah menyiapkan makanan dan menggelar tikar di halaman rumah. Tujuannya, agar Ganjar mau bergabung dan sarapan bersama. Berbagai menu makanan pun telah disiapkan warga, khas makanan di daerah tersebut.

Alhasil, Ganjar pun tak bisa menolak dan tak menyia-nyiakan momen tersebut. Dia pun dengan senang hati ikut sarapan, duduk bersama di halaman rumah berlawanan tikar.

Suasananya pun sangat akrab dan cair. Tak ada rasa canggung warga. Begitu pun dengan Ganjar yang cukup lahap sarapan bersama warga.

