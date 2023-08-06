Disebut Warganet Jaga Jarak dengan Ganjar Pranowo, Gibran: Gemes Deh

SOLO - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai komentar netizen warganet di Twitter yang menyebut jogging antara dirinya dan Ganjar Pranowo di Solo pada Sabtu 5 Agustus 2023, terkesan berjauhan.

Gibran menanggapi dengan gaya berjalan dirinyaa dan Ganjar saat jogging sewajarnya. Ada kalanya berdekatan dan ngobrol ada kalanya agak renggang.

"Ya udah bsk gw joggingnya sambil gandengan tangan ya biar elu seneng. Gemes deh ama kubu lu, " cuit Gibran melalui akun Twitternya.

Hal itu disampaikan Gibran menanggapi postingan salah satu netizen di Twitter yang menyebut dia dan Ganjar jalan berjauhan.

"Mas Gibran lagi jaga jarak sama mas Ganjar ? jogging nya jauh"an kayak lagi sebel," tulis akun tersebut.