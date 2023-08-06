Dikira Bangkai Binatang, Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Bawah Trotoar

NGAWI - Sesosok mayat pria ditemukan di bawah trotoar yang digunakan untuk warung makan di Jalan Ahmad Yani, Ring Road Barat Ngawi. Kondisi mayat sudah membengkak dan mengeluarkan bau busuk.

Pertama kali, mayat ditemukan warga yang sedang membersihkan warung di sebelah lokasi. Aprilia, salah seorang warga mencium bau busuk yang berasal dari bawah trotoar.

Awalnya bau itu dianggap bangkai binatang. Namun, saat di dekati karena lokasinya bersebelahan dan tempat ditemukan mayat tertutup bale bambu ternyata sosok mayat yang sudah membusuk.

Dari temuan itu oleh warga selanjutnya dilaporkan ke RT setempat dan diteruskan ke pihak kepolisian. Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap mayat pria tersebut.

Berdasar hasil identifikasi mayat pria tersebut diketahui bernama Sugeng Hariyadi (43), warga Desa Beran. Berdasarkan informasi warga sekitar korban diketahui meninggalkan rumah sekitar 5 hari lalu.

Mayat tersebut selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD dr Soeroto Ngawi untuk dilakukan autopsi. Pihak kepolisian juga masih mendalami kasus tersebut.

(Arief Setyadi )