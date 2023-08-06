Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dikira Bangkai Binatang, Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Bawah Trotoar

Asfi Manar , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |04:30 WIB
Dikira Bangkai Binatang, Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Bawah Trotoar
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

NGAWI - Sesosok mayat pria ditemukan di bawah trotoar yang digunakan untuk warung makan di Jalan Ahmad Yani, Ring Road Barat Ngawi. Kondisi mayat sudah membengkak dan mengeluarkan bau busuk.

Pertama kali, mayat ditemukan warga yang sedang membersihkan warung di sebelah lokasi. Aprilia, salah seorang warga mencium bau busuk yang berasal dari bawah trotoar.

Awalnya bau itu dianggap bangkai binatang. Namun, saat di dekati karena lokasinya bersebelahan dan tempat ditemukan mayat tertutup bale bambu ternyata sosok mayat yang sudah membusuk.

Dari temuan itu oleh warga selanjutnya dilaporkan ke RT setempat dan diteruskan ke pihak kepolisian. Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap mayat pria tersebut.

Berdasar hasil identifikasi mayat pria tersebut diketahui bernama Sugeng Hariyadi (43), warga Desa Beran. Berdasarkan informasi warga sekitar korban diketahui meninggalkan rumah sekitar 5 hari lalu.

Mayat tersebut selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD dr Soeroto Ngawi untuk dilakukan autopsi. Pihak kepolisian juga masih mendalami kasus tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ngawi mayat pria Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement